Serie di furti nelle ville tra Mondello e l'Addaura: due arresti a Palermo

Avrebbero messo a segno diversi furti nelle villette tra Mondello e l'Addaura, a Palermo. Con questa accusa la polizia ha arrestato Giovanni Silvestri, 63 anni, e Isidoro Montalbano, 41 anni.

L’arresto è stato eseguito su ordinanza di custodia cautelare del gip del Tribunale di Palermo.

I due uomini sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che sono state visionate dai poliziotti del commissariato Mondello, che hanno condotto le indagini.

Entrambi devono rispondere di tre furti in villa commessi il 31 marzo, e l’11 e 25 maggio del 2018. Mentre, solo Montalbano deve rispondere di un quarto furto compiuto il 30 marzo all’Addaura.

I due, in base a quanto ricostruito dalle indagini, prima di ogni colpo eseguivano dei sopralluoghi. Orari di entrata e uscita dei padroni di casa. Poi quando erano sicuri che in casa non ci fosse nessuno entravano in azione e svaligiavano le ville.

