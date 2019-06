Quattro chilometri di piste ciclabili a Palermo, il progetto del Comune

Quasi 4 chilometri di pista ciclabile a Palermo con un costo stimato di circa 1,5 milioni di euro. Il Comune intende reperire 870 mila euro attraverso fondi propri e per la restante parte, 600 mila euro, grazie a un bando del ministero dell’Ambiente a cui l'amministrazione ha deciso di partecipare attraverso una delibera approvata quattro giorni fa. La pista ciclabile andrebbe da via Praga a via Principe di Villafranca, attraversando viale Strasburgo e via Dante.

La pista, così come riporta un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sarà larga in media 2 metri e mezzo e sarà realizzata con materiali ecologici che assicureranno migliore resistenza e durata della pavimentazione. Anche le rastrelliere saranno di ultima generazione, mentre l’asfalto sarà colorato per dare maggiore risalto al circuito.

Altra novità riguarda gli incentivi per chi acquisterà bici di oltre 150 euro.

