Traffico e lavori sulla Palermo-Catania, l'Anas corre ai ripari: via il restringimento in una careggiata

Caos sulla Palermo-Catania all'altezza dello svincolo di Bagheria, con file e disagi per gli automobilisti e ora l’Anas cambia, per cercare quantomeno di tamponare la situazione, anche se solo in una carreggiata: per una settimana infatti sarà tolto il restringimento in direzione Palermo, mentre permane quello in direzione Catania. Si sta discutendo anche della possibilità di fermare i cantieri quantomeno per i fine settimana, in modo tale da poter dare ossigeno agli automobilisti.

Dopotutto una soluzione va trovata, visto che il traffico, soprattutto negli orari di punta, nei pressi di Bagheria. Su quella tratta dell'A19 si erano chiusi da poco dei cantieri per la sostituzione delle barriere laterali lungo lo spartitraffico, ma subito dopo se ne sono aperti altri, con il proseguo del montaggio sempre del nuovo spartitraffico, in entrambe le carreggiate, da Bagheria verso Catania.

L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada, e le lavorazioni comporteranno il restringimento di carreggiata mediante chiusura della corsia di sorpasso, limitatamente all’area di volta in volta interessata dal cantiere.

