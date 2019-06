Lavori sull'autostrada Palermo-Catania, sabato da bollino rosso: traffico fra Bagheria e Villabate

Sabato di passione per gli automobilisti che hanno deciso di percorrere l'autostrada Palermo Catania, in direzione del capoluogo etneo. Traffico e lunghe code nel tratto fra Villabate e Bagheria a causa di un cantiere.

L'Anas sta eseguendo dei lavori di sostituzione del guard rail per i quali è stato necessario restringere parte della carreggiata.

I lavori, che proseguiranno fino al 13 agosto, riguardano entrambe le direzioni. Tanti gli automobilisti rimasti intrappolati in lunghe code sia in entrata che in uscita dal capoluogo.

Si attende un altro weekend da bollino rosso per chi decide di trascorrere una giornata fuori porta, magari al mare, approfittando del caldo previsto oggi e domani. Così come è avvenuto domenica scorsa, quando - sempre a causa dello stesso cantiere e nello stesso tratto di autostrada - si sono registrate code di due ore al rientro verso il capoluogo.

