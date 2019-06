Palermo, arrestato ventenne sorpreso a spacciare

Un 20enne palermitano, Cristian Paolo Silvestri, è stato fermato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Palermo Centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato sorpreso spacciare droga all’interno del quartiere Capo. I militari, insospettiti dai movimenti del 20enne che entrava in un’abitazione abbandonata in via Pietro Fudduni, lo hanno fermato ed identificato.

Poi hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare e sono state trovate 2 buste in cellophane trasparente contenenti complessivi 970 grammi circa di marijuana, 34 dosi di hashish per un peso complessivo di 54 grammi circa, 46 dosi di cocaina per un peso complessivo di 9 grammi circa, 122 euro ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio, materiale vario per il confezionamento e due bilancini di precisione.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati.

L’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’ udienza di convalida con il rito per direttissimo, al termine della quale, il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.

