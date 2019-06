A Palermo lo Stadio delle Palme chiuso il sabato, gli atleti: "Ci alleniamo per strada"

Ogni sabato lo Stadio delle Palme "Vito Schifani" di Palermo resta chiuso. Una situazione che avanti da circa un mese. Il motivo? Manca il personale e dunque i cancelli della struttura restano chiusi. Tanti i disagi per sportivi e atleti, che finiscono per correre e allenarsi per strada.

Come si legge in un articolo di Gabriele Messina sul Giornale di Sicilia, il Comune assicura che si tratta di "una chiusura temporanea" legata ai lavori di manutenzione, che dovrebbero iniziare "entro la possima settimana".

