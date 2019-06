Parcheggiatore abusivo a soli 15 anni: sorpreso e multato in zona Fiera a Palermo

Un quindicenne è stato sorpreso mentre esercitava l’attività di posteggiatore in zona Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico della Polizia municipale hanno individuato il minore che, all’incrocio tra via D’Amelio e via Cirrincione, chiedeva denaro in cambio del parcheggio.

Per la sua età è stato necessario avvertire i genitori e la sanzione di 771 euro è stata contestata alla madre, giunta sul posto.

