Rifiuti, prosegue la pulizia straordinaria di Palermo: in un mese quasi 200 multe

Sono 184 le strade ripulite dalla Rap nella borgata marinara di Sferracavallo negli ultimi giorni. Continuano anche gli interventi straordinari nei quartieri di San Giovanni Apostolo e Bonagia, dove negli ultimi tre giorni sono stati raccolti su strada 1905 ingombranti. Solo in via del Levriere sono stati ritirati 247 ingombranti.

La Reset sta intervenendo invece nel quartiere Cruillas - San Giovanni Apostolo e a Partanna Mondello. In un mese la polizia municipale ha comminato a Palermo 170 multe da 166 euro per conferimento di rifiuti fuori orario, e ha elevato dieci verbali da 333 euro e cinque verbali da 600 euro per abbandono di rifiuti ingombranti, due verbali da 3100 euro a due autocarri senza il formulario di identificazione dei rifiuti, due da 516 euro per redazione incompleta del formulario. Sequestrato un autocarro per trasporto illecito di rifiuti. (ITALPRESS)

