Palermo, sequestri ai venditori ambulanti di via Bandiera: multe da 1500 euro

Controlli a tappeto degli agenti della polizia municipale e dei carabinieri in via Bandiera a Palermo. Sono stati elevati verbali per oltre 1.540 euro a quattro venditori ambulanti, da 308 euro per ciascuno.

Quattro di loro sono stati anche denunciati all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di suolo pubblico.

A due di loro è sequestrata la merce che vendevano. Si tratta di tremila pezzi tra scarpe, borse, cappelli, trolley, cover e pellicole di cellulari, cinture, occhiali da sole, cuffie, orologi, auricolari, casse audio, microfoni, cavi per smartphone, carica batterie, powerbank e anche rastrelliere e gli ombrelloni.

Uno di loro però appena ha visto la presenza delle forze dell’ordine nella strada è riuscito a fuggire. La merce è stata sequestrata.

© Riproduzione riservata