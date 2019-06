Corleone, eletti due nuovi consiglieri per il direttivo Cidma

Ieri alle 17 presso la sede del Cidma di Corleone alla Presenza del sindaco Ciccio Nicolosi, Presidente Cidma, del Vicepresidente Prof. Claudio di Palermo e del Consigliere Marcello Barbaro, si è tenuta l’assemblea del direttivo per eleggere ed integrare a completamento dello stesso due nuovi consiglieri.

Ad acclamazione sono stati eletti il dottor Fausto Torta e il Dottor Pietro di Miceli. Il sindaco dopo aver espresso apprezzamento per il completamento del nuovo direttivo ha fornito le linee guida per un rilancio socio culturale del centro attraverso una serie di iniziative in sinergia con il Comune di Corleone indirizzate al riscatto morale della comunità Corleonese e alla rivalutazione culturale ed economica del territorio.

“Lo sviluppo di un territorio passa attraverso il contrasto alle mafie. Le mafie con il loro malaffare non producono reddito ma al contrario impoveriscono economicamente e culturalmente e distruggono l'ambiente. Il Cidma, custode dei verbali di quello che fu il più grande processo contro la mafia siciliana rappresenta, proprio perché voluto a Corleone una straordinaria possibilità di riscatto morale e culturale di un territorio troppo a lungo mortificato da un falso riconoscimento - dice Fausto Torta -.

Desidero attraverso il mio mandato contribuire allo sviluppo e alla crescita Culturale di Corleone ponendo in atto una serie di iniziative sportive e culturali frutto di cinque anni di esperienza acquisita alla Presidenza della Commissione Cultura Turismo e Sport del Comune di Palermo certo di raccogliere il sostegno delle associazioni e imprese e aziende sane che operano nel comprensorio per una sinergia di iniziative”.

