Ancora un furbetto del reddito di cittadinanza: denunciato 43enne a Pioppo

È stato scoperto un altro furbetto del reddito di cittadinanza ieri mattina dai carabinieri di Monreale, durante un servizio di controllo nel territorio del comune di Pioppo. I militari hanno visto i due uomini, di 43 e 22 anni, che stavano montando un cancello in ferro in un’abitazione privata.

I militari hanno accertato che i due stavano svolgendo l’attività lavorativa in nero. In particolare il quarantatreenne era beneficiario del reddito di cittadinanza per un importo mensile di 780 euro.

L'uomo è stato denunciato e la sua carta acquisti sottoposta a sequestro. Mentre per il proprietario dell’immobile è scattata una sanzione amministrativa da 7.200 euro.

© Riproduzione riservata