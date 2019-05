Maltrattamenti ai bambini a scuola, ancora un caso: una maestra sospesa per nove mesi a Termini Imerese

Una maestra di 50 anni di una scuola primaria di Termini Imerese è stata sospesa dall’esercizio della professione perché ritenuta responsabile di presunti maltrattamenti verso i suoi alunni.

I carabinieri della Compagnia di Termini Imerese, come si legge in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, le hanno notificato una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa del Gip di Termini Imerese, Stefania Gallì.

L’inchiesta, coordinata dal magistrato Alessandro Macaluso, è stata avviata qualche mese fa, nella scuola elementare pubblica del Plesso “Gardenia” di Termini Imerese.

L’insegnante è accusata di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i 6 e 8 anni. La maestra è stata sospesa dall’insegnamento per nove mesi.

