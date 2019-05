Trabia, cane legato ed arso vivo: scatta l'indignazione degli animalisti

Un macabro gioco di alcuni ragazzini a Trabia. Un cane questa notte è stato legato e bruciato vivo ed è subito polemica sul social network tra gli animalisti.

A denunciarlo pubblicamente su Facebook è Salvatore Libero Barone che scrive: "Mi chiamano in piena notte. Un povero pitbull è stato dato alle fiamme in provincia di Palermo. Neanche il tempo di vestirmi e lui o lei non respiravano più. Il pitbull era pure incatenato ad un rottame. Una coppia di ragazzi ha assistito alla sofferenza indicibile di questa ennesima vittima che bruciava lentamente e chissà da quanto. E chissà quanta sofferenza. Hanno provato a liberarlo ma si sono ustionati anche loro ed ormai era troppo tardi".

La denuncia e l'indignazione dell'associazione animalista Pitbull and Amstaff Rescue Italia. Anche Arianna Faddetta scrive su Facebook: "Mentre tutti dormite già, dei ragazzi hanno legato con una catena un pitbull ad un'auto abbandonata e hanno dato fuoco a tutto. Il cane respirava ancora, ma è stato bruciato letteralmente vivo davanti gli occhi di Clara Rizzo che ha chiamato tutte le autorità competenti. Mi vergogno di essere palermitana e calpestare la stessa terra che calpestano questi ragazzi a cui auguro di soffrire cento volte tanto quanto ha sofferto quel cane arso vivo".

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale dell'Asp e del canile di Trabia.

© Riproduzione riservata