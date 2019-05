Incendio al lido "Golden Beach" di Trabia, si ipotizza la matrice dolosa

A fuoco il Lido “Golden Beach” di Trabia. L’incendio, in piena notte, ha distrutto l’intero stabilimento balneare. Ingenti i danni ancora da quantificare.

Il rogo è divampato nella notte di mercoledì verso l’1:30, nella zona Piani, sulla Strada Statale 113. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Termini Imerese ed i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Gli investigatori non escludono nessuna pista. A gestire il Lido, Luca Caruso, 31 anni, di Trabia.

Il gazebo era adibito a bar, ristorante e pizzeria dove nel suo interno erano custodite tutte le attrezzature per l’apertura della stagione estiva. Nella notte durante le opere di spegnimento, i pompieri non hanno trovato tracce di liquido infiammabile. Gli investigatori però non escludono nessuna pista. Al vaglio ci sarebbe anche quella dolosa.

© Riproduzione riservata