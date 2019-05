Palermo, giovane aggredito e rapinato in via Lincoln per pochi euro

È stato avvicinato e bloccato da tre persone che gli hanno rapinato il portafogli. È successo ieri in tarda serata intorno alle 23,30 in via Lincoln a Palermo. Il giovane ha tentato di divincolarsi ma è stato tutto inutile. I tre sono fuggiti via scappando a piedi e lasciando la vittima per terra dolorante, con un bottino di pochi euro.

Il ragazzo ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i poliziotti e i sanitari del 118, che hanno medicato la vittima della rapina sotto choc e lievemente ferita.

Il giovane successivamente ha raccontato agli agenti quanto era accaduto e ha fornito una descrizione dei suoi aggressori che sono scappati nei vicoli del centro storico in zona Magione.

