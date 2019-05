Palermo, vernice dove parcheggia la scorta di Natale Giunta: la denuncia dello chef

Vernice rossa nel basolato del 700 di via Bandiera, attorno al posto auto occupato dall'auto di scorta di Natale Giunta, che oltre a voler sembrare una sorta di "avviso" rappresenta uno sfregio alla civiltà e alla bellezza in uno degli angoli più caratteristici della città. A fare la segnalazione è lo chef palermitano, volto noto a "La Prova del Cuoco", che questa notte ha notato qualcosa di strano non appena tornato a casa.

"Abito in via Bandiera da 5 anni circa e da sempre mi batto, con segnalazioni alla Prefettura, per l'abolizione delle bancarelle in questa via, tutte abusive e affittate da un delinquente del posto ai bengalesi - racconta lo chef -. Qualche mese fa la mia tutela ha fatto rimuovere una di queste bancarelle. Questa mattina uno dei bengalesi di via Bandiera mi ha poi riferito di aver visto questa persona mentre tracciava la sagoma rossa per strada, nel punto esatto dove parcheggia la mia macchina di scorta".

"È una vergogna che accadano queste cose in centro città e che nessuno faccia nulla - conclude Giunta - in via Bandiera non solo vi sono residenti ma vi è anche un flusso turistico non indifferente, con strutture importanti e storiche come palazzo Moncada e palazzo Alliata".

