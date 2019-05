Palermo, dall'1 giugno la Rap si occuperà di tutti i servizi della discarica di Bellolampo

Sarà la Rap a gestire dal prossimo 1 giugno tutti i servizi presso la discarica di Bellolampo. La società privata Eco-ambiente, infatti, non tratterà più i rifiuti dei comuni della provincia nella discarica palermitana.

Dopo numerose riunioni a cui ha partecipato l’assessore all’Ambiente Giusto Catania e l’amministratore unico di Rap, Giuseppe Norata, la vicenda si è sbloccata positivamente grazie alla collaborazione istituzionale con SRR, Città metropolitana e Assessorato regionale all’Energia.

È stato il Comune di Palermo a chiedere e ottenere di subentrare alla società privata, con la sua partecipata Rap, visto che l’ordinanza del Presidente della Regione, che ha imposto la presenza di Ecoambiente a Bellolampo, scadrà il 31 maggio.

Il Comune assicura che nella fase di passaggio da Ecomabiente a Rap, non ci sarà alcuna problematica inerente la raccolta dei rifiuti nella provincia di Palermo e questo grazie al fatto che la Rap tratterà, nel proprio impianto di TMB, 100 tonnellate di rifiuti al giorno provenienti dai Comuni della provincia di Palermo.

Dopo la breve fase di transizione che durerà circa tre mesi, determinata dai tempi di gara per l’acquisizione di un impianto mobile e dalle procedure di fuoriuscita di Ecoambiente, Rap tornerà ad essere l’unico soggetto che opererà a Bellolampo.

"Una scelta strategica per la città– affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore all’Ambiente Giusto Catania – attraverso la quale si continua a ribadire la volontà di salvaguardare il carattere pubblico dell’intero ciclo dei rifiuti".

Per l'amministratore unico di Rap Giuseppe Norata, "l'azienda dimostra sempre più di prepararsi a diventare in futuro il gestore del ciclo dei rifiuti in tutta la provincia di Palermo, smentendo definitivamente tutti i profeti di sventura".

