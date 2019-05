Palermo, al via la Fiera e un giro ciclistico dal Parco Uditore: così cambia la viabilità nel weekend

La riapertura della 68° Fiera Campionaria del Mediterraneo, un giro ciclistico e una manifestazione sportiva lungo i viali del Parco della Favorita. Da via Montepellegrino alla zona dell'Uditore, passando per la Favorita scatteranno alcune modifiche alla viabilità.

Nella zona della Fiera del Mediterraneo, che aprirà i battenti sabato 25 maggio fino a domenica 9 giugno, verrà istituito il senso unico di marcia in piazza Generale Cascino (tra via Sadat e via Rabin) e in via Martin Luther King (tra via Rabin e via Sadat). Sempre nella stessa area scatteranno anche i divieti di sosta in entrambi i lati. In particolare, gli automobilisti non potranno parcheggiare in via Sadat, nella zona compresa tra i civici 15 e 20. Dalle 10 alle 24, all'angolo con via Cirrincione 5 posti saranno riservati alle autovetture al servizio dei disabili muniti di pass.

Moto e scooter invece potranno sostare dalle 8 alle 24, sempre in via Sadat, tra il civico 158 e la fermata Amat sino a prima del civico 13.

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta, invece, nella stradella d’accesso all’ingresso principale della Fiera, lato via Imperatore Federico.

Domenica 26 maggio invece dal Parco Uditore partirà un giro ciclistico, con raduno alle 9.30 in piazza Einstein. I ciclisti si spingeranno fino in piazza Don Bosco, passando per via Francesco Crispi e via Albanese, salendo per via Marchese di Villabianca.

Nelle strade coinvolte ci saranno possibili disagi al traffico per via dei restringimenti o chiusure temporanee che scatteranno al momento del passaggio dei ciclisti.

Ecco, nel dettaglio il percorso:

Concentramento al Parco Uditore per partenza alle ore 10,30 secondo il seguente percorso:"Parco Uditore piazza Einstein, via L. Da Vinci, via Uditore, via G.B. Tiepolo, via Bemini, viale Michelangelo, rotonda viale Regione Siciliana N.O., via G. D'Arezzo, via P.pe di Palagonia, via P.pe di Paternò, via. Piemonte, viale Campania, viale Brigata Verona, piazza,Vittorio Veneto, via della Libertà,via Notarbartolo, via, Terrasanta, via G. Cusmano, piazza Virgilio, via B. Latini, piazza G. Amendola, via Houel, via Goethe, via N. Turrisi, via S. Balsano, via Volturno, piazza Verdi (pausa), via Cavour, piazza XIII vittime, via F. Crispi,via Piano dell'Ucciardone (inversione), via Archimede, via Pier delle Vigne, via E, Albanese, via Pasquale Calvi, via Generale C. A. Dalla Chiesa, via M.se di Villabianca, via M.se di Roccaforte, piazza Don Bosco, via Generale A. Dr Giorgio, viale Lazio, vialeCampania,viale Einilia (inversione), viale Campania angolo viale Lazio (pausa), viale Lazio, rotonda viale Regione Siciliana N.O., viale Regione Siciliana N.O., piazza Einstein arrivo Parco Uditore. "

Da Brancaccio fino alle Falde per Santuario di Monte Pellegrino, invece, partirà alle 11 un motoraduno.

Ecco la mappa dettagliata delle strade percorse: da via Filippo Pecoraino per le vie Salvatore Corleone, Prospero Favier, Filippo Pecoraino, Giuseppe Cirrincione, Emiro Giafar, Armando Diaz, .Messina Marine, Ponte Di Mare, Foro Umberto, Cala, Francesco Crispi, Piano all'Ucciardone, Monte Pellegrino,Isaac Rabin, largo Antonio Sellerio, Pietro Bonanno, Santuario Monte Pellegrino, dove si svolgerà la cerimonia di benedizione caschi.

Anche in questo caso, possibili disagi alla viabilità al passaggio dei motociclisti nelle vie indicate.

