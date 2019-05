Strage di Capaci, il 23 biglietti del bus validi tutto il giorno a Palermo

Il 23 maggio, nel XXVII anniversario della strage di Capaci, l'amministrazione comunale e l'Amat, l'azienda di trasporto pubblico locale di Palermo, hanno deciso che il biglietto ordinario per bus e tram, al costo di 1,40 euro, normalmente valido per 90 minuti, varrà per l'intera giornata.

"L'amministrazione comunale ha ritenuto necessario - dicono il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Mobilità Giusto Catania - al fine di promuovere il recupero della memoria dei martiri contro le organizzazioni criminali, favorire la partecipazione dei cittadini alle manifestazioni in programma".

"Daremo modo ai palermitani - dice Michele Cimino, amministratore unico di Amat Palermo spa - di spostarsi agevolmente con i mezzi pubblici e partecipare alla commemorazione". Il 23 maggio, inoltre, a seguito delle limitazioni temporanee della viabilità in alcune strade e piazze, diverse linee dei bus subiranno deviazioni di percorso: 102, 103, 118 e 704 (chiusura via Notarbartolo); 101, 102,104, 106, 118, 704, 721, 731, 806 e 812 (chiusura strade per passaggio cortei). Per i dettagli sui percorsi temporanei, è possibile il sito dell'azienda di trasporto (amat.pa.it)

© Riproduzione riservata