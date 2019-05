A fuoco un chiosco di bibite a Sferracavallo: tracce di liquido infiammabile

È andato a fuoco un chiosco di bibite in legno di 150 metri quadri in legno la scorsa notte a Palermo, nella borgata marinara di Sferracavallo, in via Scalo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3. I residenti in zona hanno allerto i vigili del fuoco che sono intervenuti con una squadra e un'autobotte fuoco, insieme alle squadre speciali per controllare la qualità dell'aria.

Sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Non è chiaro chi siano i titolari del chiosco.

Le indagini sono condotte dalla polizia di stato con il colleghi della scientifica che sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

