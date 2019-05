Colpo in centro a Palermo, rotta la porta di vetro e svaligiata la boutique "Giglio In"

Furto presso la boutique "Giglio In", di via Alfonso Borrelli, a Palermo. Alcuni uomini, intorno alle 5, hanno frantumato la porta di vetro e sono entrati all'interno del negozio ma, alla vista dei vigilanti della Ksm, sono fuggiti.

I ladri, che hanno agito a volto coperto, sono riusciti a portare via i vestiti. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri ai quali sarebbero stati consegnati i filmati del circuito di videosorveglianza.

Il titolare del negozio, Giuseppe Giglio, è amareggiato: "È sconfortante lavorare così. Stiamo ancora facendo l'inventario per valutare l’entità dei danni. Ringraziamo molto le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo". Il negozio era già stato preso d'assalto tre mesi fa.

Si tratta dell'ennesimo furto avvenuto in centro, a Palermo. Nello scorso mese di gennaio, alcuni ladri hanno sfondato la vetrina della gioielleria Cipolla a piazza San Domenico non riuscendo a portare via nulla. Sempre un negozio di gioielli preziosi è stato assaltato un mese più tardi, il 16 febbraio, in via Alessandro Paternostro. Presso la gioielleria Sutera i ladri avevano sottratto orologi e penne per un valore di 4 mila euro.

Ad aprile assalto al pub St'orto, in via discesa dei Giudici. Due persone hanno portato via il registratore di cassa.

