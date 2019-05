Autostrada Palermo-Catania, chiude la corsia di sorpasso sul viadotto Imera

Continuano i cantieri nel viadotto Imera I sull'autostrada A19 per la costruzione del nuovo viadotto, che prevede la realizzazione di tre nuove campate in acciaio. Da lunedì 20 maggio è prevista la chiusura della corsia di sorpasso della carreggiata per consentire l’ingresso all’area di cantiere delle parti dei prefabbricati dell’impalcato.

Il tratto interessato è quello in prossimità del chilometro 57 dell’autostrada Palermo-Catania in direzione Palermo, dove sarà istituito un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso.

Le limitazioni della circolazione serviranno a consentire l’ingresso alle aree di cantiere degli elementi di carpenteria metallica che costituiranno le strutture dell’impalcato del nuovo viadotto in costruzione lungo la carreggiata in direzione Catania.

I lavori per la costruzione del nuovo viadotto Imera, sull'autostrada Palermo-Catania iniziarono il 15 maggio 2018, dopo che si concluse l'assegnazione alla ditta. Successivamente furono costruiti i pali di fondazione delle due nuove pile e i pali di fondazione dei rostri di protezione delle stesse e poi si passò alle operazioni di consolidamento delle due pile esistenti.

Sono stati stanziati per tutti gli interventi undici milioni di euro. Il viadotto il 10 aprile 2015 fu danneggiato da una frana che ne rese necessaria la successiva demolizione, sarà realizzato in acciaio, con tre campate di grande luce per uno sviluppo complessivo di 270 metri. L’appalto fu aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando un massimo di 30 punti al prezzo e un massimo di 70 punti alla componente qualitativa, con la finalità di valorizzare pienamente la qualità delle offerte.

