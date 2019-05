Lavori sulla Palermo-Catania tra Bagheria e Villabate, restringimenti da lunedì

Da lunedì 6 maggio via ai lavori sull'autostrada Palermo-Catania, nel tratto compreso fra gli svincoli di Villabate e Bagheria. Sono previsti restringimenti in entrambe le direzioni. Lo comunica l'Anas.

Dalla prossima settimana, dunque, rallentamenti e lunghe code in vista per gli automobilisti che percorrono l'autostrada. Il nuovo cantiere si occuperà della sostituzione delle barriere laterali presenti lungo lo spartitraffico centrale (al km 3,000, al km 2,700 e al km 0,000).

Per questo motivo scatteranno, di volta in volta, dei restringimenti in entrambe le carreggiate, perché sarà necessaria la chiusura della corsia di sorpasso in base all'avanzamento dei lavori. Si comincia lunedì dalla carreggiata in direzione Palermo.

