Misilmeri, anziana di 94 anni travolta da uno scooter: ricoverata in gravi condizioni

Grave incidente a Misilmeri questo pomeriggio. Un'anziana di 94 anni è stata investita in corso Vittorio Emanuele all’altezza della chiesa di San Paolino. La donna, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata travolta da un giovane alla guida di un SH di colore bianco. Le sue condizioni sono gravi: la donna infatti avrebbe riportato oltre a varie fratture agli arti anche una profonda ferita alla testa. E' stata trasportata in ospedale dagli uomini del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e gli agenti della polizia municipale.

Questa mattina tragedia sfiorata in via Libertà all'incrocio con via Siracusa a Palermo. Intorno alle 12,20 un taxi, che proveniva da via Libertà, si è scontrato con un'auto nera, finendo sul marciapiede all’altezza del passaggio pedonale.

Il taxi, che ha anche abbattuto un palo, ha travolto una donna L.M.R., di 64 anni, che è rimasta gravemente ferita: è stata trasportata d'urgenza all’ospedale Villa Sofia dove è in prognosi riservata. Avrebbe fratture al bacino. Il bilancio poteva essere più grave visto che in quel momento, nei pressi, si trovavano diverse persone in attesa di attraversare la strada.

