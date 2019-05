Incidente in via Libertà a Palermo, taxi si scontra con un'auto e travolge una donna: è grave

Tragedia sfiorata in via Libertà all'incrocio con via Siracusa a Palermo. Intorno alle 12,20 un taxi, che proveniva da via Libertà, si è scontrato con un'auto nera, finendo sul marciapiede all’altezza del passaggio pedonale.

Il taxi, che ha anche abbattuto un palo, ha travolto una donna L.M.R., di 64 anni, che è rimasta gravemente ferita: è stata trasportata d'urgenza all’ospedale Villa Sofia. Avrebbe fratture al bacino. Il bilancio poteva essere più grave visto che in quel momento, nei pressi, si trovavano diverse persone in attesa di attraversare la strada.

Anche il conducente del taxi è rimasto ferito, seppur in maniera più lieve, ed è stato trasporto all’ospedale Policlinico.

Sul posto il traffico è andato in tilt. Diverse pattuglie della polizia municipale sono intervenute sul posto che hanno delimitato la zona nella quale è avvenuto l'incidente. Le auto, che possono transitare nella carreggiata centrale di via Libertà, non possono immettersi, all'altezza dell'incrocio, nella bretella laterale e in via Siracusa.

Presenti gli agenti dell’infortunistica che stanno effettuando i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

