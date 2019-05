Palermo, vetrina spaccata con un'auto: nuovo colpo a Tutrone di viale Strasburgo

Nuovo colpo nella notte nel negozio di abbigliamento Tutrone in viale Strasburgo. Ignoti hanno spaccato la vetrina del negozio mandandola in frantumi usando un'auto come ariete. Il bottino è ancora da quantificare.

Sul posto sono interventi i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini dei circuiti di video sorveglianza della zona per cercare d'identificare gli autori del furto.

Lo scorso 19 maggio sempre lo stesso era già stato preso d'assalto dalla banda della spaccata. In quella occasione i ladri avevano sfondato la vetrina riuscendo ad arraffare vestiti del valore di ventimila euro.

© Riproduzione riservata