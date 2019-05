Gandolfo Bencivinni, 86 anni, è morto in ospedale per le ustioni riportate in un incendio scoppiato ieri sera nella sua abitazione in via Venezia, a Petralia Sottana.

L’uomo, commerciante di abbigliamento in pensione, è stato soccorso immediatamente prima da un vigile urbano, poi dai vigili del fuoco e trasportato prima all’ospedale di Petralia Sottana, e poi in elisoccorso all’ospedale Civico nel reparto grandi ustioni, dove è deceduto.

© Riproduzione riservata