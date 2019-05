Incidenti a Palermo e a Casteldaccia, tre persone ferite in uno scontro frontale

Continuano gli incidenti a Palermo e in provincia. Il più grave questo pomeriggio, a Casteldaccia, con tre persone ferite in un frontale avvenuto sulla statale 113. Le vittime sono state trasportate in ambulanza con il 118 e poi ricoverati al Buccheri La Ferla, ma le loro condizioni non sarebbero gravi, anche se i sanitari stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.

Sull'incidente indagano i vigili urbani di Casteldaccia e i carabinieri. Incidente anche a Palermo, all'altezza di viale del Fante, con un motociclista coinvolto: un ferito anche in questo caso, non grave.

Ieri c'era stato uno scontro tra un tram e uno scooter all'altezza di via Maresciallo Armando Diaz, dove è rimasto ferito il motociclista, G.P., di 53 anni. L’urto è stato veramente molto violento, con l’uomo che è stato portato immediatamente trasportato dagli uomini del 118 all'ospedale Civico: le sue condizioni non sono comunque gravi e l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita, anche se i sanitari monitorano costantemente la situazione.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dall’infortunistica della polizia municipale, il conducente dello scooter avrebbe attraversato il passaggio destinato ai pedoni alla guida del mezzo a due ruote. Nonostante la brusca frenata l'autista dell'Amat non è riuscito a evitare l'impatto che ha danneggiato il parabrezza del tram. Esercizio limitato per il servizio sulla linea 1, transito sospeso temporaneamente nel tratto compreso tra via Diaz e via Amedeo d’Aosta, con la situazione che è tornata completamente alla normalità solo nel pomeriggio.

