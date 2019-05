Palermo, oltre 2 chili di marijuana in casa: coppia arrestata al Capo

I carabinieri della stazione Palermo Centro hanno arrestato, al Capo, una coppia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In manette sono finiti Francesco Termini, di 50 anni, e Caterina Chiarenza, di 45, entrambi palermitani.

I militari, durante un regolare controllo antidroga nei pressi del mercato storico, hanno notato uno strano via vai di giovani in via Pietro Fudduni, in zona Papireto.

Insospettiti, hanno quindi deciso di perquisire l’abitazione dei due, rinvenendo, nello stanzino e nel soggiorno, 2,280 chili di marijuana, in parte suddivisa in dosi, materiale vario per il confezionamento e tre bilancini di precisione.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due sono stati condotti al Tribunale di Palermo e giudicati con il rito direttissimo. Dopo la convalida dell'arresto, sono stati sottoposti ai domiciliari.

