Palermo, lavoratori in nero e attività abusive: raffica di sanzioni tra Bonagia e via Palmerino

Trovati dieci lavoratori in nero in tre attività commerciali nella zona di via Palmerino e una sala giochi abusiva nella zona di Bonagia per un totale di 70 mila euro di multe: è questo il bilancio dei controlli contro l'abusivismo commerciale, coordinati dalla questura di Palermo, e messi in atto dai poliziotti dei commissariati Porta Nuova, Oreto Stazione e del reparto Prevenzione Crimine, in collaborazione con la polizia municipale, l’Ispettorato del lavoro, il Nucleo operativo del comando tutela del lavoro, verificatori Enel e personale dell’Asp.

Nello specifico, in due esercizi commerciali di via Palmerino e via Vermiglio, appartenenti entrambi allo stesso proprietario e operanti nel settore della gastronomia da asporto, sono stati trovati quattro lavoratori in nero. Il titolare è stato sanzionato con una multa di 18.400 euro complessivi.

In un’altra attività commerciale di via Palmerino, attiva nel settore della cosmesi, è stata, invece, rilevata la presenza di sei lavoratori in nero. Anche in questo caso è stato sanzionato il titolare, con multe di 39.600 euro complessivi.

Nel quartiere Oreto-Stazione, invece, i poliziotti hanno sequestrato un esercizio commerciale, in zona Bonagia, adibito a sala giochi e dedito alla preparazione di panini e somministrazione di bevande, ma sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. In particolare è risultato privo di Scia Comunale e di Scia Sanitaria. Il titolare è stato quindi multato con una sanzione di 8.000 euro complessivi.

I poliziotti hanno fatto accesso, inoltre, in un esercizio commerciale in via Discesa dei Giudici, dedito alla somministrazione di alimenti e bevande, per accertare se il titolare avesse attuato le prescrizioni imposte dal personale Asp durante un precedente controllo. Non avendo rispettato quanto imposto in precedenza, gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.

