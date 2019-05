Palermo, giallo alla Noce: trovato il cadavere di una polacca di 44 anni, aveva litigato col compagno

Giallo alla Noce di Palermo. Una donna polacca di 44 anni, A.A.H, è stata trovata morta questa notte ai bordi di via Luigi Settembrini.

Sul posto gli agenti della squadra mobile e della scientifica per far luce sulle cause della morte. La vittima ha una ferita alla testa.

A segnalare intorno alle 3 la presenza del cadavere lungo la strada alcuni passanti. Secondo il racconto di alcuni vicini prima del ritrovamento ci sarebbe stata una lite scoppiata in casa tra la 44enne e il compagno con cui viveva.

L'uomo, un 43enne ascoltato già nella notte negli uffici della Squadra Mobile, avrebbe confermato la lite sostenendo però che la donna si sia andata via subito dopo.

La procura ha disposto l'autopsia. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile.

