Donna trovata morta nel quartiere Noce a Palermo, domani l'autopsia: il compagno indagato per omicidio

Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte di Anna Aleksandra Hrynkiewicz, 44 anni, polacca trovata morta questa mattina in via Settembrini a Palermo con una ferita alla testa.

Il compagno Carlo Di Liberto, 43 anni, come atto dovuto, è indagato con l'ipotesi di omicidio. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e condotte dagli agenti della squadra mobile. In queste ore sono stati sentiti diversi vicini di casa. Qualcuno ha raccontato di alcuni litigi già ieri pomeriggio tra i due conviventi. (ANSA)

© Riproduzione riservata