Furbetti del reddito di cittadinanza nelle Madonie: denunciati due coniugi

Scoperti i primi due furbetti del reddito di cittadinanza nelle Madonie. I carabinieri del nucleo operativo del gruppo carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo, hanno denunciato alla Procura di Termini Imerese, due coniugi per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza.

I militari, durante un accesso ispettivo presso un cantiere edile privato, hanno riscontrato la presenza, tra gli altri di un lavoratore in nero, la cui moglie, nello scorso mese di marzo, aveva presentato domanda che era stata già accolta ma con pagamento non ancora eseguito per il conseguimento del reddito di cittadinanza per il nucleo familiare. I due hanno omesso di comunicare le previste variazioni al patrimonio, peraltro provento di attività irregolare.

È stato inoltre denunciato all’autorità giudiziaria un socio-amministratore della ditta edile destinataria dell’ispezione, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti i carabinieri hanno trovato tra le altre cose un ponteggio metallico usato in modo non idoneo, la mancanza di parapetti, l'uso di cavi elettrici senza precauzione, la mancanza di servizi igienici.

Sono così scattare sanzioni amministrative per 5.000 euro e comminate ammende per 52.000 euro.

