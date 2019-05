Paura nella notte a Marineo, incendio in un magazzino con legna e bombole di gas

Incendio nella notte a Marineo. Intorno alle 3,30 le fiamme hanno avvolto un magazzino di uno stabile tra via Arnone e via Tramontana, tenendo in apprensione i residenti della zona per circa 4 ore. L’incendio ha coinvolto anche i locali della lavanderia adiacente. Sul posto hanno lavorato cinque squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, per mettere in sicurezza la struttura.

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il rogo. I pompieri hanno fatto evacuare lo stabile perché dentro il magazzino c'era accatasta della legna ed erano presenti delle bombole di gas.

I vigli del fuoco per il momento hanno dichiarato l'immobile inagibile a causa degli ingenti danni causati dal fuoco. Nessuno è rimasto ferito.

Incendio a Marineo, le foto del rogo divampato in un magazzino Fiamme e fumo Vigili del fuoco in azione Fiamme in un magazzino Residenti per strada Residenti evacuati Vigili del fuoco spengono le fiamme Fumo alto

