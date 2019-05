Palermo, allarme bomba in via Generale di Maria per un trolley sospetto: strada chiusa

È scattato l'allarme bomba, questa mattina, per la presenza di un trolley nero abbandonato vicino ad un cassonetto dell'immondizia, in via Generale Di Maria, all'altezza dell'ex Grande Migliore a Palermo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile per verificare la segnalazione di un passante.

Sul posto stanno intervenendo gli artificieri per far esplodere il trolley sospetto. Intanto i vigili urbani hanno chiuso al traffico la zona per permettere ai militari di operare in sicurezza.

