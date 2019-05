Due incidenti mortali in Sicilia: motociclista muore a Cefalù, a Castelvetrano anziana investita da bus

Due incidenti mortali in Sicilia in poche ore. Ancora sangue sulle strade dopo la tragedia di ieri di Messina in cui è rimasta vittima una ragazza di 24 anni.

Oggi, a Castrelvetrano una pensionata di 91 anni, R. M., poco prima delle 19 è morta investita da un autobus dell'Autoservizi Salemi, proveniente da Palermo, e che dal viale Roma stava per immettersi in via Quintino Sella. Gli operatori del 118 giunti sul posto hanno potuto constatare soltanto l'avvenuto decesso dell'anziana. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia municipale.

Sempre oggi, un altro tragico incidente è avvenuto sulla strada statale 113, all'altezza di Cefalù. Un motociclista, Massimo Franco di 48 anni di Tusa, è morto dopo essersi scontrato con un'auto.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Franco era a bordo di una Suzuki G66, mentre a bordo dell'auto c'erano due turisti americani, uno dei quali si trovava alla guida. Soccorso dai sanitari del 118, è morto subito dopo in ospedale per le gravi ferite causate dal violento impatto.

