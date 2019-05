Lite tra vicini in via Re Federico a Palermo, l'anziano arrestato: "Ho sparato contro il tetto"

«Ho sparato contro il tetto solo a scopo intimidatorio»: è quanto racconta agli inquirenti Domenico Saletta, il pensionato arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio per la sparatoria avvenuta in un condominio di via Re Federico, nel quartiere Zisa, a Palermo. A sparare era stato proprio l'anziano dopo una lite scoppiata con la donna delle pulizie della scala condominiale, anche lei residente nello stesso palazzo, per il pagamento di 12 euro.

Un articolo di Leopoldo Gargano sul Giornale di Sicilia di oggi rivela due particolari inediti. Primo, dopo quanto accaduto sabato scorso, la compagna di Saletta ha avuto un infarto ed è ricoverata in ospedale. Secondo, il pensionato si sarebbe ferito, colpito in viso da un pugno sferrato dal figlio della vicina di casa. La dinamica di quanto avvenuto nel condominio di via Re Federico è apparsa sin da subito, e lo è tuttora, poco chiara. Oggi, l'anziano assistito dall'avvocato Gianluca Calafiore, comparirà davanti al gip Marcella Ferrara e fornirà la sua versione dei fatti. Una ricostruzione è del tutto opposta a quella dell'accusa e adesso sarà il giudice a valutare.

© Riproduzione riservata

