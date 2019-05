Raffica di incendi nella notte a Palermo, in fiamme cassonetti e una cabina dell'Enel

Grande lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Quattro i roghi spenti nella notte. Sono stati spenti due incendi di cumuli di rifiuti nella zona di via Oreto, in via Paolo Emiliano Giudici. Un altro intervento, per fiamme appiccate a cassonetti, è stato necessario in viale dei Picciotti nel quartiere Settecannoli.

Un'altra squadra è intervenuta in via degli Emiri al civico 14, dove è stato spento un principio d'incendi ad una cabina Enel.

Paura a Termini Imerese in via Mazziere al civico 48. All'interno di un garage era posteggiato uno scooter elettrico che è stato avvolto dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione delle squadre dei vigili del fuco intervenute sul posto a causare l'incendio è stato un possibile corto circuito perché lo scooter era messo in carica e collegato all'impianto elettrico.

Il motorino è andato distrutto ma non si registrano altri danni a cose o a persone.

© Riproduzione riservata