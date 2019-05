Palermo, il vento fa cadere pezzi di intonaco: chiusa una carreggiata del sottopasso di via Crispi, traffico in tilt

Chiusa al traffico la carreggiata in direzione porto del sottopasso di via Crispi a Palermo. Il motivo? Il distacco di alcuni pezzi di intonaco a causa delle forti raffiche di vento che soffiano da ieri sulla città.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le pareti.

Intanto, le pattuglie della polizia municipale hanno deviato la circolazione lungo le strade laterali. Il traffico in zona è andato immediatamente in tilt.

Vento a Palermo, sottopasso di via Crispi chiuso a metà: le foto dell'intervento A causa del vento pezzi di intonaco si sono staccati dal sottopasso di via Crispi, alla Cala di Palermo Una carreggiata del sottopasso, quella direzione porto, è stata chiusa In azione vigili del fuoco e polizia municipale Il traffico è stato deviato In poco tempo si è scatenato il caos in zona, fra auto impantanate e lunghe code La polizia municipale sul posto Il sottopasso di via Crispi

Il forte vento oggi ha provocato anche altri danni e disagi a Palermo. Fermi traghetti e aliscafi per Ustica e anche la nave per Napoli. Numerosi gli alberi caduti e i tabelloni pubblicitari pericolanti.

I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Diana e a Tommaso Natale, dove in piazza Rossi è caduto un muro. Ieri sera in corso Vittorio Emanuele una ragazza di 25 è stata colpita al volto dal crollo di un cornicione; portata in ospedale, è stata dimessa in tarda notte con una prognosi di 5 giorni.

