Nuova giornata di incidenti a Palermo, scontro tra auto e moto in via Cuccia: grave un centauro

È di sei feriti, di cui due gravi, il bilancio di altrettanti incidenti avvenuti nelle ultime ore a Palermo. In uno scontro tra un’auto e una moto in via Simone Cuccia, un centauro è rimasto ferito e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. Le condizioni sarebbero molto serie.

Gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità.

Nella tarda serata di ieri, invece, il gravissimo incidente sulla A29, all'altezza dello svincolo di Tommaso Natale.

Una Seat Ibiza si è scontrata, per cause ancora in via d'accertamento con una Mazda A6 con a bordo una famiglia di quattro persone. La conducente della Seat, cinquantatreenne, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito serissime ed è in coma.

Feriti, anche se in maniera più lieve, gli occupanti della Mazda A6. Anche in questo caso sono giunti gli agenti dell'infortunistica per i rilievi del caso.

