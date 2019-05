Mafia, 41esimo anniversario dell'uccisione di Peppino Impastato: iniziative a Cinisi

In occasione del 41esimo anniversario dalla uccisione di Peppino, Casa Memoria Felicia e PeIn occasione del 41esimo anniversario dalla uccisione di Peppino, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato e l’associazione «Musica e Cultura» consegneranno l’8 maggio prossimo il Premio «Musica e Cultura» a Mimmo Lucano e Maurizio Capone.

Lucano verrà premiato per il suo impegno in ambito sociale, per aver sperimentato a Riace una nuova forma di accoglienza, puntando sulla solidarietà e l'autodeterminazione. Capone è un musicista che ha saputo coniugare la ricerca all’interno delle culture africane, con le origini e i ritmi della propria terra, la Campania. I principali temi trattati nei suoi testi sono l’antirazzismo, la solidarietà, l’ecologismo militante e l’antifascismo. Il premio Musica e Cultura è nato a Cinisi nel 2011 con lo scopo di valorizzare musicisti e operatori culturali impegnati non solo dal punto di vista artistico, ma anche da quello culturale e sociale.

La mattina del 9 maggio verrà invece presidiato simbolicamente il casolare dove fu barbaramente ucciso Peppino Impastato. Il momento centrale delle iniziative sarà il corteo antimafia e antifascista che si svolgerà a Terrasini alle ore 16.30, con il raduno davanti alla sede storica di Radio Aut, e che proseguirà fino a Casa Memoria, divenuta presidio di legalità e luogo d’incontro di moltissime realtà di impegno sociale operanti dentro e fuori l’Italia.

