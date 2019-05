Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro allo svincolo di Tommaso Natale: 5 feriti, una donna in coma

Gravissimo incidente sulla A29 all'altezza dello svincolo di Tommaso Natale a Palermo. Il bilancio è di cinque persone ferite, tutte palermitane, una delle quali si trova in coma all'Ospedale Villa Sofia.

Intorno alle 23,30 una Seat Ibiza con a bordo una donna di 53 anni si è scontrata, per cause ancora in via d'accertamento con una Mazda A6 con a bordo una famiglia di quattro persone. La cinquantatreenne è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito serissime ed è in coma.

Mentre a bordo della Mazda A6 c'era una famiglia: il padre un uomo di 49 anni, alla guida, accanto la moglie di 47 anni e dietro i due figli di 15 e nove anni. Le loro condizioni sembrano meno gravi di quelle della donna. Il padre e il bimbo di 9 anni sono stati trasporti all'ospedale Cervello, mentre la madre e il figlio quindicenne sono ricoverati a Villa Sofia.

Ad occuparsi dei rilievi sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

