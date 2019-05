Terribile schianto la scorsa notte, intorno alle 23,30, a Palermo. Una Peugeot 206 è andata a sbattere contro un'auto in sosta in via Margherito da Brindisi, all'Addaura.

Sono quattro le persone rimaste ferite, tutte occupanti della Peugeot. L'uomo che si trovava al volante, di 44 anni, è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i vigili urbani, che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente, gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e il personale del 118.

