Palermo, da lunedì chiude un tratto di via del Celso per lavori: la mappa dei percorsi alternativi

Lavori in vista in via del Celso, nel centro storico di Palermo. Da lunedì 6 maggio e fino al 31 maggio, un tratto della strada resterà chiuso per consentire al cantiere di effettuare gli interventi di metanizzazione, passaggio dell’open fiber e rifacimento dei basolati.

In particolare, verrà chiuso al transito il tratto compreso fra via Montevergini e via Sant’Agata alla Guilla. I mezzi dei residenti potranno accedere nel tratto dalla via Montevergini ed uscire impegnando la stessa via in direzione di via Maqueda. La polizia municipale ha previsto dei percorsi alternativi. Ecco come cambierà la viabilità nella zona limitrofa.

GUARDA LA MAPPA DELLA STRADA CHIUSA E DEI PERCORSI ALTERNATIVI

Via Del Celso, tratto compreso tra via Montevergini e via Maqueda : istituzione del senso unico di marcia direzione via Maqueda, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

: istituzione del senso unico di marcia direzione via Maqueda, istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00. Via Del Celso, lato destro del tratto incrocio via Maqueda : istituzione della direzione obbligatoria diritto direzione salita Castellana.

: istituzione della direzione obbligatoria diritto direzione salita Castellana. Via Montevergini, tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e piazza Montevergini e lato destro del tratto incrocio piazza Montevergini/via San Biagio: istituzione della direzione obbligatoria diritto direzione via del Celso.

e lato destro del tratto incrocio piazza Montevergini/via San Biagio: istituzione della direzione obbligatoria diritto direzione via del Celso. Via Montevergini , tratto compreso tra piazza Montevergini e via del Celso: istituzione del senso unico di marcia direzione Via del Celso; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

, tratto compreso tra piazza Montevergini e via del Celso: istituzione del senso unico di marcia direzione Via del Celso; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00. Via Montevergini, lato destro del tratto incrocio via del Celso : istituzione della direzione obbligatoria a destra direzione via Maqueda.

: istituzione della direzione obbligatoria a destra direzione via Maqueda. Piazza Gran Cancelliere, tratto compreso tra via del Celso e via San Biagio: istituzione del doppio senso di marcia.

tratto compreso tra via del Celso e via San Biagio: istituzione del doppio senso di marcia. Salita Castellana , tratto compreso tra Via Maqueda e piazzetta delle Vergini: istituzione del senso unico di marcia; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

, tratto compreso tra Via Maqueda e piazzetta delle Vergini: istituzione del senso unico di marcia; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00. Piazzetta delle Vergini , tratto compreso tra salita Castellana e il vicolo delle Vergini: istituzione del senso unico di marcia; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

, tratto compreso tra salita Castellana e il vicolo delle Vergini: istituzione del senso unico di marcia; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00. Vicolo delle Vergini , tratto compreso tra salita Castellana/piazzetta delle Vergini e piazzetta del Parlatoio: istituzione del senso unico di marcia alternato; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00.

, tratto compreso tra salita Castellana/piazzetta delle Vergini e piazzetta del Parlatoio: istituzione del senso unico di marcia alternato; istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coatta dalle ore 0,00 alle ore 24,00. Vicolo delle Vergini , lato destro del tratto incrocio piazzetta del Parlatoio: istituzione della direzione obbligatoria a destra direzione vicolo Paterna.

, lato destro del tratto incrocio piazzetta del Parlatoio: istituzione della direzione obbligatoria a destra direzione vicolo Paterna. Piazzetta del Parlatoio , tratto compreso tra Piazzetta Marchese Arezzo e Sant’Antonino e lato destro del tratto incrocio piazzetta del Parlatoio: istituzione della direzione obbligatoria a sinistra direzione vicolo Paterna.

, tratto compreso tra Piazzetta Marchese Arezzo e Sant’Antonino e lato destro del tratto incrocio piazzetta del Parlatoio: istituzione della direzione obbligatoria a sinistra direzione vicolo Paterna. Piazza dell’Origlione , tratto stradale intersezione Via SS. Salvatore, apposizione del cartello indicante la durata dei lavori, la chiusura per lavori di Via Celso tratto via Montevergini/S.Agata alla Guilla tratto di via del Celso percorribile da via Montevergini in direzione via Maqueda.

, tratto stradale intersezione Via SS. Salvatore, apposizione del cartello indicante la durata dei lavori, la chiusura per lavori di Via Celso tratto via Montevergini/S.Agata alla Guilla tratto di via del Celso percorribile da via Montevergini in direzione via Maqueda. Via Roma, tratto stradale intersezione via Zara , la chiusura per lavori di via del Celso e la durata dei lavori.

, la chiusura per lavori di via del Celso e la durata dei lavori. Via Vittorio Emanuele , tratto stradale intersezione via Pannieri, la chiusura per lavori di via del Celso e la durata dei lavori.

, tratto stradale intersezione via Pannieri, la chiusura per lavori di via del Celso e la durata dei lavori. Via Vittorio Emanuele, tratto stradale intersezione piazzetta Marchese Arezzo, la chiusura per lavori di via del Celso e la durata dei lavori.

© Riproduzione riservata