Colpisce con un pugno al volto la ex moglie, arrestato a Palermo

Due uomini sono stati arrestati a Palermo per maltrattamenti in famiglia. La polizia è intervenuta nella zona di via Lanza di Scalea, dove un uomo di 44 anni ha colpito con un pugno al volto la ex moglie. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata a Villa Sofia. La prognosi è di 10 giorni.

La seconda aggressione è avvenuta nel quartiere Libertà. In entrambi i casi le donne avrebbero espresso la volontà di troncare il rapporto con i rispettivi uomini.

Gli agenti sono giunti nei rispettivi domicili, trovando in lacrime i figli, anche minori, delle coppie.

