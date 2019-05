Palermo, raffica di incidenti in mattinata: coinvolti due ciclisti e quattro centauri

Raffica d'incidenti questa mattina a Palermo. Il bilancio è di sei persone ferite. Il primo è avvenuto in via Libertà all'altezza del civico 27. Un automobilista ha investito un ciclista che è rimasto ferito lievemente ed è stato trasportato in ambulanza in codice verde all'ospedale Villa Sofia.

In mattinata un altro incidente ha coinvolto un altro ciclista extracomunitario investito in via Chiappara del Carmine. Anche in questo caso il ferito è stato trasportato in codice verde all'ospedale Policlinico.

Mentre all'angolo tra via Marchese di Villa Bianca e via Duca della Verdura si sono scontrati tre ciclomotori. Due ragazzi sono rimasti feriti. Entrambi sono stati portati all'ospedale Villa Sofia. Un ragazzo è stato trasportato in ambulanza in codice verde, mentre una ragazza a bordo di un'altra ambulanza è stata trasportata in codice giallo.

A fine mattinata altri due centauri a bordo di due ciclomotori sono rimasti coinvolti in un incidente in via dei Nebrodi angolo via Belgio in direzione di viale Regione siciliana. Sembra che le loro condizioni non siano gravi. Entrambi hanno chiamato i soccorsi per essere trasferiti in ospedale.

Gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale di Palermo hanno effettuato i rilievi in tutti i posti dove ci sono stati gli incidenti per accertare l'esatta dinamica di tutti i sinistri.

