Palermo, due parcheggiatori abusivi sanzionati e allontanati

Due posteggiatori abusivi, che esercitavano vicino allo stadio Renzo Barbera, sono stati sanzionati dalla polizia municipale, durante la partita Palermo Spezia.

Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in servizio per il contrasto al fenomeno hanno individuato un posteggiatore a piazza Papa Giovanni Paolo II, A.S. di 39 anni, al quale, oltre alla sanzione di 771 euro, è stato notificato un ordine di allontanamento per 48 ore, in quanto in prossimità del capolinea degli autobus.

L’altro posteggiatore, P. S. di 44 anni, che è stato sanzionato, era posizionato all’interno della zona di prefiltraggio, dove sostano i veicoli delle persone accreditate all’accesso dello stadio.

Sempre durante i controlli, sono stati scoperti due tassisti, con regolare licenza per il servizio di piazza del Comune di Palermo, che avevano lasciato i loro veicoli incustoditi negli stalli di sosta taxi posti a piazza Papa Giovanni Paolo II in prossimità dell’intersezione con via Resuttana. Sono stati sanzionati per un importo di 50 euro ciascuno.

Il regolamento comunale prevede infatti il divieto di “abbandonare, anche temporaneamente, l’autoveicolo durante il proprio turno di servizio, tranne nei casi di necessità”.

