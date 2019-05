Incidente sul lavoro a Petralia Soprana, muore un operaio di 62 anni

Tragica morte per un operaio di 62 anni che questa mattina stava lavorando su un balcone ed è caduto da un'altezza di dieci metri a Petralia Soprana. L’incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, nel centro storico in vicolo Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo S.C, lavorava nella piccola ditta artigiana quando, per cause da accertare, forse per un malore, è caduto ed è morto sul colpo. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Intanto i carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi e chiamato il medico legale. Sembra che l'uomo abbia perso l'equilibrio mentre lavorava senza alcuna misura di sicurezza. Il corpo è stato trasportato all'istituto di medicina legale del policlinico di Palermo per effettuare un esame autoptico

