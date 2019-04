37 anni fa il delitto di Pio La Torre a Palermo, Mattarella: "Esempio di impegno civile"

L’agguato a Pio La Torre, 37 anni fa, diede un forte impulso al cambiamento della Sicilia. "Nella ricorrenza dell'anniversario del feroce assassinio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo desidero ricordarne l’esemplare impegno civile a favore della libertà e della democrazia", scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Centro Pio La Torre in occasione della manifestazione in ricordo del politico e sindacalista siciliano presso il Cortile Maqueda di Palazzo dei Normanni a Palermo.

Il messaggio del presidente della Repubblica è stato letto sul palco da Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre.

"L'evento di oggi - scrive ancora Mattarella - costituisce una ulteriore, preziosa, opportunità, per mantenere viva la loro testimonianza, e quella di tutte le vittime della mafia, incoraggiando il radicamento della cultura della legalità soprattutto nelle nuove generazioni. In tale prospettiva assume una peculiare valenza il Progetto educativo antimafia, promosso dal Centro La Torre, - prosegue - che concorrendo concretamente a sensibilizzare gli studenti italiani sulla percezione del fenomeno mafioso, offre un significativo contributo nel percorso di contrasto alla violenza e alla sopraffazione".

Sono oltre 130 mila i giovani che il Centro Pio La Torre ha raggiunto in questi anni e dallo studio commissionato dal Centro, circa il 90% dei giovani attribuisce alla politica l'insorgere delle mafie. "La scuola - ha detto sul palco Vito Lo Monaco - ha un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani e non comprendiamo la riduzione da parte del Governo delle ore di storia perchè è necessaria per dare una memoria e una educazione civica alle nuove generazioni".

