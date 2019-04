Tragico incidente in Liguria, muore un capotreno originario di Petralia Sottana

Un uomo di 54 anni, Leonardo Bracco, un capotreno originario di Petralia Sottana e residente a Valleggia, in Liguria, è morto questa mattina in un terribile incidente stradale. Nonostante i tempestivi soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica del sinistro un’auto, una Skoda Fabia bianca, stava procedendo in direzione Porto Vado quando avrebbe effettuato un'inversione a U. Inevitabile l'impatto con la moto, guidata da Bracco, che stava sopraggiungendo in quel momento. Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori, ma per l'uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

© Riproduzione riservata